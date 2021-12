Serigne Cheikh Tidiane Sy invite Macky Sall à se prononcer pour trancher le débat sur sa candidature à la présidentielle de 2024

Le président du cadre unitaire de l’Islam au Sénégal (Cudis), Serigne Cheikh Tidiane Sy Al amine pense que le Président Macky Sall doit trancher le débat. D’après lui, le chef de l’Etat doit déclarer qu’il ne sera pas candidat à la présidentielle de 2024 et mettre en place des schémas d’une transition démocratique.

« Dans les grandes démocraties, le respect de la Constitution n’est plus un débat. Je pense que nous sommes dans une grande démocratie et normalement, le troisième mandat ne peut pas être un débat. Les politiciens nous ont contraints à mener ce débat pendant 4, 5 ans et je pense que ce n’est pas à l’honneur du Sénégal de tenir un débat pareil qui amuse la galerie », s’est-il exprimé dans l’émission Yoon Wi sur la Rfm.



Si la constitution exige, dit-il, qu’on limite les mandats à deux, tous les hommes politiques devraient s’y conformer. Maintenant, pour apaiser le climat politique et l’espace public, poursuit-il, je pense que «le président aurait gagné à éclaircir ce débat depuis longtemps. Il l’a fait à deux occasions même si certains acteurs politiques ont eu de la suspicion par rapport à cela. Qu’il le dise encore une fois, que la Constitution ne me permet pas de me représenter en 2024, ne ferait pas mal à l’apaisement de l’espace politique», a-t-il souligné.



Serigne Cheikh Tidiane Sy Al amine invite le président de la République à se prononcer pour trancher le débat une fois pour toute et mettre en place les schémas pour une transition démocratique.