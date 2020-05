Serigne Mbacké Ndiaye révèle: « Des gens tapis dans l’ombre mettent des bâtons dans les roues à Diouf Sarr »

L'ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye a analysé le travail et la gestion de la pandémie du coronavirus par le gouvernement sénégalais. Dans une interview avec nos confrères du journal « Les Echos », il a félicité, en plus du président Macky Sall, les ministres Abdoulaye Diouf Sarr, Aly Ngouille Ndiaye et Mansour Faye (respectivement ministres de la Santé, de l’Intérieur et du Développement communautaire). Avant de dénoncer le mutisme des autres ministres.



« Le ministère de la Santé est en train de faire un travail très positif. Je dirais même un excellent travail. Et, tout le monde devrait être dans ce combat. Mais, j’ai la conviction qu’il y a que le président de la République, le ministre de la Santé, ses collègues de l’Intérieur, du Développement communautaire…. Pour tous les autres, on a l’impression que cela ne les intéresse pas. Où sont tous ces ministres, Dg (Directeur général) et autres comités de soutien à l’élection du chef de l’Etat ou de la Première Dame qui poussent comme des champignons au moment des élections ? », a-t-il dénoncé.



Poursuivant ses questionnements, M. Ndiaye d’ajouter : « Pourquoi tous ces gens ne se mobilisent pas autant, pour cette cause nationale, plus importante que les soutiens à tel ou tel autre ? Où sont tous ces partis de la mouvance présidentielle qui devaient tous occuper le terrain comme en campagne électorale ? ». Non sans déplorer ceci : « A chaque fois qu’on voit quelqu’un, c’est devant les caméras et pour donner quelques masques et sacs de riz…. »



« Pire, a révélé le ministre Serigne Mbacké Ndiaye, des gens sont tapis dans l’ombre, pour mettre des bâtons dans les roues du ministre de la Santé afin de prendre sa place ».



Il persiste et signe : « Je sais très bien de quoi je parle. Je connais le groupe mis en place à cet effet et celui qui coordonne tout ». Faisant dans la menace, M. Ndiaye promet de parler « à qui de droit » et de lui donner tous les éléments à sa possession.



Il est d’avis que cet acte, « c’est un manque de loyauté et de solidarité qu’il faut dénoncer ». « C’est même une trahison, non pas contre le chef de l’Etat ou le ministre de la Santé seulement, mais contre le peuple sénégalais qui est en train de se battre pour barrer la route à la pandémie », a-t-il conclu.