Serigne Mbaye Sy Mansour appelle l’opposition à accepter la victoire de Macky Sall

«Avant la proclamation des résultats, on pensait que le Sénégal allait connaître des violences et qu’il y aurait de l’instabilité. Mais, grâce à Dieu, rien de cela n’est arrivé». Ces propos sont du Khalife général des Tidianes qui saluait la maturité des Sénégalais lors de la dernière élection présidentielle qui avait consacré la victoire du Président Macky Sall avec 58,26%.



Et concernant justement cette victoire, Serigne Babacar Sy Mansour a exhorté les candidats malheureux à accepter la situation avec philosophie puisque c’était la volonté Divine. Avant d’appeler les Sénégalais à «accompagner Macky Sall durant les cinq prochaines années pour un Sénégal prospère».



Sur un autre registre, le chef de la communauté tidiane du Sénégal a appelé les Sénégalais et plus particulièrement les jeunes à respecter les préceptes de l’Islam car la fin du monde approche à grands pas».