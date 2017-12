Serigne Mbaye Thiam demande aux enseignants de ne pas sacrifier l’avenir des enfants

Le ministre de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam a lancé un appel aux enseignants à privilégier l’avenir des enfants sur leurs revendications. Présent à Diourbel pour les besoins de la première journée d’excellence du Lycée scientifique d’excellence de cette ville, ce samedi, il a déroulé un plaidoyer pour l’apaisement du milieu éducatif menacé par les grèves des syndicalistes de ce secteur.



«Je leur demande, quelles que soient leurs difficultés, qu’ils continent à enseigner et qu’on continue à discuter pour trouver des solutions à ces difficultés. Ça vaut mieux que d’hypothéquer l’espoir des enfants et l’avenir des enfants», a-t-il déclaré.



Les syndicats d’enseignants, qui ont lancé des avertissements à la tutelle pour rappeler leurs doléances qui n’ont pas encore été résolues, ont commencé à dérouler leurs plans d’actions. En effet depuis son ouverture en octobre dernier, l’école sénégalaise est gangrénée par des débrayages répétitifs, et des grèves.



Les enseignants continuent de réclamer leurs indemnités du Bac et du Bfem de l’année dernière, ainsi que la mise en œuvre des accords trouvés avec l’Etat.