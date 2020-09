"Serigne Mboup a décidé de braver la loi pour assouvir ses désirs personnels", affirme le président de la CCIAD

Serigne Mboup a-t-il tenté d'empêcher le vote du budget de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar ? Abdoulaye Sow, qui dirige l'Institution consulaire en est convaincu. Il affirme que le président de la Chambre de Commerce de Kaolack a instrumentalisé un groupe de quatre personnes, afin de diffuser des informations fallacieuses. Il cite notamment un soi-disant détournement de 20 milliards F Cfa. "Nous ne saurions tolérer ces manœuvres. Elles traduisent, en effet, une immixtion dans le fonctionnement de l'institution consulaire. Un acte d'autant plus grave qu'il a été inspiré par Serigne Mboup, censé être au fait des textes qui régissent les Chambres de Commerce, mais qui a choisi de braver la loi et le règlement, pour assouvir ses désirs personnels,et chercher à instaurer le flou et l'amalgame", s'offusque le président de la CCIAD, dans les colonnes du journal Source A.



Pour toutes ces raisons, le Bureau de la chambre de Commerce, d'industrie et d'Agriculture de Dakar a décidé de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, sa participation aux activités de la chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar a décidé de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, sa participation aux activités de l'Union Nationale des chambres de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture du Sénégal dirigée par Serigne Mboup.