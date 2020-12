Serigne Modou Kara : « j’ai toujours voulu aller en prison, mais…. »

Serigne Modou Kara a réagi suite à la découverte de la séquestration de 353 personnes dans ses camps de détention privés Dakar . Il a ordonné à ses proches de ne plus de prononcer, avant d’ajouter qu’il a toujours voulu aller en prison, mais Serigne Touba n’a pas accepté.« Que tout le monde se taise ! Je ne donne l’autorisation de parler à aucun de mes disciples », a dit le marabout qui a informé qu’il a pris la décision de ne pas tenir son rassemblement habituel du 31 décembre.Le marabout et homme politique dit être dans les dispositions de coopérer et de ne guère entraver le travail de la justice. Il estime que les enquêteurs en font que leur travail et que le président Macky Sall n’est en rien concerné cette histoire.« J’ai toujours voulu aller en prison, mais jamais (ku tedd ki), c’est-à-dire Serigne Touba n’a accepté. Tous ceux qui sont en prison y sont pour moi », dit-il dans des propos rapportés par Source A.