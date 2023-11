Serigne Saliou Dia après la défaite du Sénégal : « ce sont des garçons capables de se relever très vite »

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans s’est exprimé après la défaite des « Lionceaux » devant le Japon (2-0). Serigne Saliou Dia encourage ses joueurs et demande ses poulains de se relever pour les huitièmes de finale.



« On félicite l’équipe du Japon qui a très bien joué son coup. Ils ont été plus endurants sur le plan phycologique et sur la motivation. On a essayé de gérer les cartons pour avoir la meilleure équipe possible en huitièmes de finale. Malheureusement, c’est un contre coup. L’objectif était de terminer premier. Malheureusement, on termine deuxième et on va se déplacer. C’est dommage. Mais quel que soit l’adversaire, on sera prêt et on jouera à fond. C’est une compétition où on est sensé affronter toutes les équipes. On n’a pas d’adversaire préférentiel », a dit le coach des « Lionceaux ».



Le sélectionneur des U17 demande aux joueurs d’être humble dans le travail et les efforts pour atteindre les objectifs. « On a de jeunes joueurs qui ont envie d’apprendre et qui doivent savoir qu’à côté de la victoire, il y a le match nul et la défaite. Dans la défaite, il faut savoir garder la tête sur les épaules, il faut savoir se remobiliser et se concentrer davantage pour les objectifs futurs. Après toute contre-performance, ce qu’on attend d’un champion c’est savoir se relever très vite. Je pense que ce sont des garçons qui ont un bon mental et sont capables de se relever très vite », a soutenu Serigne Saliou Dia.



Le Sénégal affronte en huitièmes mercredi 22 novembre (12h00 GMT) le premier du groupe E, la France ou les Etats-Unis.