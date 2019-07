Séropositifs et fiers : comment la génération Z essaie de briser les préjugés sur le VIH

J'ai toujours rêvé d'être maman. J'étais si émue quand Kai est née. C'était mon petit miracle. Lorsque j'étais jeune fille et qu'on m'a annoncé que j'étais séropositive, j'ai immédiatement pensé que cela signifiait la mort.



J'ai grandi dans un pays où avoir le VIH signifiait que vous alliez mourir.



Je ne m'attendais pas à pouvoir avoir des enfants qui n'étaient pas séropositifs.



Sida : une fillette suscite l’espoir Quand j'avais 15 ans, j'ai avoué ma maladie à mes amis sur Facebook. Je me souviens d'être assise là, en train de pleurer, en train d'écrire mon plus grand secret pour que le monde entier puisse le voir.



Peu de temps après, j'ai été attaquée à l'extérieur du collège.



C'est l'un des pires moments de ma vie et j'ai regretté de m'être confiée à ce moment-là.



Je n'arrêtais pas de penser, est-ce que c'est ce que ma vie allait être seulement comme ça maintenant ?Mais beaucoup de choses ont changé depuis.



Bien que je sois encore parfois stigmatisée, mes médicaments ont changé ma vie de la manière la plus significative - ils ont rendu le virus VIH indétectable dans mon sang.



Cela signifie que je pouvais avoir mon bébé, Kai, et qu'il n'y avait presque aucune chance qu'il contracte le VIH. Et il ne l'a pas fait.



Tant que le virus est indétectable, vous recevez le même traitement qu'une femme enceinte "normale", aucun médicament ou traitement supplémentaire n'est nécessaire.



En fait, c'est plutôt incroyable. Même quand il est né, je n'arrêtais pas de me dire que j'étais une mère et que j'avais réussi à le faire parce que je prends des médicaments.



J'ai repensé au moment où j'ai été attaquée et j'ai réalisé tout le chemin que j'avais parcouru. C'est ce que ma vie allait être.