Dakar : Kiiraay lance un mouvement pour «fédérer les compétences» de la formation arabo-islamique

Au Sénégal, Kiiraay - Les patriotes républicains, le parti présidentiel de Diomaye Faye, a lancé ce mercredi 16 septembre la création du «Mouvement national Dodak – Domou Daaray Kiiraay». Selon un communiqué, il s’agit d’un «un cadre national destiné à fédérer les compétences sénégalaises issues de la formation arabo-islamique».



Le Mouvement rassemble notamment les diplômés de l’enseignement arabe et des écoles coraniques, les hommes de science et de prédication, les cadres religieux, les membres d'associations islamiques ainsi que les acteurs engagés dans l'éducation islamique et la préservation du patrimoine scientifique et religieux sénégalais, au Sénégal comme dans la diaspora.



Cette initiative vise à «valoriser ces compétences et à favoriser leur participation» à la vie nationale et au développement du pays. Kiiraay précise néanmoins que son «engagement ne vise nullement à politiser la religion, mais à permettre aux compétences religieuses, scientifiques, intellectuelles et éducatives de contribuer au débat public et à la construction nationale, dans le respect de la paix, de l'unité nationale, de la justice et des valeurs» de la République.



Enfin, dans le cadre de sa structuration, le Mouvement annonce la mise en place d'un Bureau exécutif national de 25 membres, placé sous la coordination d’Amdy Moustapha Mbacké, avec un plan d’action placé «sous le principe de la primauté de l’intérêt national et du service du Sénégal».