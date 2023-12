Seychelles: «le Président a déclaré l'état d'urgence» suite à une explosion dans un entrepôt et à des inondations

Le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a déclaré pour ce 7 décembre 2023 l'état d'urgence et invité les habitants de ce pays de l'Océan indien à rester chez eux après une explosion dans un entrepôt d'explosifs et à des inondations, a annoncé la présidence dans un communiqué, ce jeudi.



« Suite à une explosion dans le dépôt d'explosifs CCCL qui a causé d'énormes dégâts à la zone industrielle de Providence et aux zones environnantes et d'importantes destructions causées par des inondations dues à de fortes pluies, le Président a déclaré l'état d'urgence pour aujourd'hui 7 décembre. »