Scandale des eaux minérales: l'enquête du Sénat déplore «une dissimulation» de la part de l'État

L'affaire des traitements illicites utilisés pour certaines eaux minérales, révélée par la presse début 2024, a fait l'objet d'une «dissimulation par l'État» relevant «d'une stratégie délibérée», estime la commission d'enquête sénatoriale sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille.



«Outre le manque de transparence de Nestlé Waters, il faut souligner celui de l'État, à la fois vis-à-vis des autorités locales et européennes et vis-à-vis des Français. (...) Cette dissimulation relève d'une stratégie délibérée, abordée dès la première réunion interministérielle sur les eaux minérales naturelles le 14 octobre 2021. Près de quatre ans après, la transparence n'est toujours pas faite», souligne le rapport de la commission, rendu public lundi 19 mai, après six mois de travaux et plus de 70 auditions.