Affaire Zarco : le ministère des Sports dénonce un "grave manquement aux valeurs sportives"

Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture (MJSC) a vivement réagi à l’incident survenu en Côte d’Ivoire, où le lutteur sénégalais Aldiouma Diallo alias Zarco, s’est rendu coupable de violences lors de son combat de MMA contre le Nigérian Kabiru Adériran, tenu le samedi 17 mai 2025. Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, le ministère déclare condamner "avec la plus grande fermeté les actes de violence perpétrés par le lutteur Aldiouma Diallo dit Zarco", licencié auprès du Comité national de gestion de la lutte (CNG). Ces faits, précise le texte, "portent gravement atteinte à l'image du sport sénégalais et à la réputation du Sénégal sur la scène internationale".



Le ministère souligne que ces violences, "largement relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux portent gravement atteinte à l'image du sport sénégalais et à la réputation du Sénégal sur la scène internationale", et vont à l’encontre des "valeurs de discipline, de maîtrise de soi et de respect qui doivent guider tout athlète, en toute circonstance, quelle que soit la discipline sportive".



La note poursuit en rappelant que cette "dérive regrettable", qui a "choqué beaucoup de nos compatriotes", intervient dans un contexte de réforme et de promotion des "valeurs civiques et citoyennes dans le monde de la lutte sénégalaise en particulier et du sport en général". Le ministère insiste également sur le rôle des sportifs comme figures d’exemplarité : "Les sportifs, notamment ceux évoluant à l'international, sont des ambassadeurs de notre nation. À ce titre, ils se doivent de faire preuve d'exemplarité, de patriotisme et de respect des règles, tant sportives qu'éthiques."



Enfin, le MJSC lance un appel "à la vigilance et à la responsabilité de tous les acteurs du sport national", assurant que "des mesures idoines seront étudiées en concertation avec les instances compétentes pour que nul n'en ignore".