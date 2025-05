Achat de véhicules à l’Assemblée nationale : le député Ismaila Diallo se fait lyncher sur Facebook

Le premier vice-président de l’Assemblée nationale, Ismaila Diallo, est au cœur d’une vive polémique après une publication sur sa page Facebook qui a enflammé le réseau social. En pleine controverse sur l’achat de nouveaux véhicules pour les députés, l’élu a posté ce message : « Laissez-nous assumer pleinement la gestion de notre budget. Au terme de notre mandat, le peuple nous jugera sur les résultats. »





Un post qui est devenu tout de suite viral. Partagée plus de 100 fois, la publication a généré plus de 1 000 commentaires, dont une majorité très critique. De nombreux internautes y voient une marque de « condescendance » et de « d’arrogance ».



Parmi les nombreuses réactions, celle de Malang Sagna se démarque par sa virulence. « Il n’y a aucune once d’intelligence dans ce propos. N’assumez pas cette bêtise, Ismaila Diallo, supprimez cette sortie malheureuse. (…) Personne ne vous laissera. Les Sénégalais qui vous ont élus s’arrogeront le droit de commenter, discuter, critiquer chacune de vos actions. »





Même son de cloche chez Mouhamed Mbaye, qui s’indigne : « Ismaila Diallo, démissionne de ton mandat de député et on te laissera tranquille gérer ta maison et ta famille. Tant que tu toucheras le salaire en tant que député, on te demandera des comptes. »



D'autres comme Babacar Sow ironisent sur la notion de « notre » budget, perçue comme une confiscation de l’argent public : « NOTRE budget mais c’est qui ces gens ? Bon appétit Ismaila Diallo. On aurait pu laisser les vieux du HCCT et du CESE profiter de LEUR budget aussi… »



Même si certains, à l’instar d’Ablaye Aziz Fall, reconnaissent que le véhicule peut être un outil de travail pour un parlementaire, ils s’interrogent sur le ton employé par l’élu. « La sortie de l’honorable Ismaila Diallo est une "véritable esbroufe" qui le classe désormais parmi la paria de la rupture. »



Pour Fallou Sow « Ismaila Diallo

vient de gâcher toute la communication autour de l’interview d’Ousmane Sonko.

L’actualité part carrément en vrille maintenant. » En effet le Premier ministre Sénégalais qui était en visite au Burkina Faso a accordé une interview à la télévision RTB, toutefois la publication du parlementaire aurait « pris tout le buzz. »





« Ce n’est ni nécessaire, ni le moment d’ouvrir un front, alors que le Premier ministre s’apprête à s’adresser au peuple. Parfois, il faut savoir garder raison », a conclu Fallou Sow.