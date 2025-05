L'Union européenne et le Royaume-Uni s'apprêtent à adopter un accord visant à relancer leur relation

Les négociateurs de l'Union européenne (UE) et du Royaume-Uni ont ouvert la voie à un accord pour relancer leur relation, à l'occasion d'un sommet lundi 19 mai à Londres, inédit depuis le Brexit, ont indiqué des diplomates à Bruxelles.



Après d'ultimes tractations tôt lundi au matin, ces négociateurs se sont mis d'accord sur trois textes destinés à relancer la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, au point mort depuis le Brexit en 2020, dont un accord de partenariat sur la défense et la sécurité.



Plusieurs points étaient encore sur la table, dont la question des droits de pêche. Certains pays de l'UE, dont la France, souhaitaient maintenir le plus longtemps possible le statu quo actuel, qui permet aux pêcheurs européens d'accéder aux eaux britanniques.