Seydi Gassama dénonce les propos de Cheikh Yerim Seck sur l’usage présumé de drones lors des manifestations de 2021 - 2024

Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, a réagi aux propos de Cheikh Yerim Seck sur la 7TV dans l’émission « L’invité de MNF », où le journaliste a affirmé qu’un drone aurait tiré sur un jeune manifestant lors des affrontements survenus entre mars 2021 et février 2024.



Pour Seydi Gassama, cette histoire de drones tirant depuis le ciel et qui seraient responsables de la mort de dizaines de manifestants dans plusieurs villes du pays, durant la période mars 2021 - février 2024, constitue un « mépris pour les victimes » et une « insulte pour les forces de défense et de sécurité sénégalaises ».



Selon lui, les « deux journalistes qui font ces affirmations devraient pouvoir enquêter et dire quelle entité, étatique ou non étatique, opérait ces drones, plutôt que de renvoyer à des enquêtes judiciaires qui n'ont pas encore eu lieu ».