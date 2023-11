Seydi Gassama: « respect et considération aux académies de football »

Heureusement, on va vers un dénouement heureux du bras de fer qui oppose les académies Génération Foot et Diambars à la Fédération sénégalaise de football (FSF). Le conflit n'ira pas plus loin.

D’après L’Observateur, des médiateurs, dont le président de l'Association nationale de la presse sportive, Abdoulaye Thiam, et l'ancien ministre, Serigne Mbacké Ndiaye, ont rapproché les différentes parties. Les deux académies sont revenues à de meilleurs sentiments et ont accepté d'aller recevoir leurs matchs au stade Lat Dior de Thiès, comme souhaité par la Fédération.

Seydi Gassama demande respect et considération aux académies de football. Selon lui, le football sénégalais leur doit ses bons résultats en compétions africaines et internationales. Il fait allusion au différend entre les académies et la Fédération sénégalaise de football.