Seydina A. Seck met en garde : « Toute personne qui se prononcera sur cette affaire au nom de Wally sera traduite en justice »

Face aux nombreuses spéculations autour de l’affaire Waly Seck, son frère Aliou Seck a tenu à apporter des clarifications dans un message publié sur sa page Facebook.



Il a rappelé que toute communication concernant le chanteur relève exclusivement de ses conseillers juridiques, avertissant que « toute personne s’exprimant au nom de l’artiste ou de la famille sera poursuivie en justice ».



Aliou Seck a également appelé les fans au calme et à la sérénité, assurant que l’affaire sera bientôt réglée.





In extenso le texte :





Mon cher,

Dans des moments comme ça ton silence, ton calme, ton courage et ta tranquillité seront tes meilleurs alliés.

Geum yalla,wolou ko,doylo ko,weto ko.



Cette justice est là pour tous les citoyens.



Toutes les personnes qui portent dans leurs cœurs Wally Ballago Seck, soyez rassurés et calmes.



Le concerné Wally Ballago Seck va très bien par la grâce d’Allah, bientôt cette affaire sera réglée et ensemble nous continuerons à avancer In Shaa Allah.



Pour rappel : Aucune conférence de presse ne sera donnée, aucune déclaration ne sera faite.



Pour toute prise de parole concernant ce dossier les conseillers juridiques de l’artiste le feront au moment opportun.



Depuis lors, toutes les prises de parole et interviews ont été effectuées indépendamment de la volonté de l’artiste et de sa famille.



Toute personne qui se prononcera sur cette affaire au nom de l’artiste ou de la famille sera traduite en justice.



Merci à tous. Ya Allah defal gnou diam ak soutoureu,defal ko sougnou wadji et que ce sourire ne te quitte jamais.