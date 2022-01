Seynabou Ndiaye Diakhaté : « Depuis 2014, l’Ofnac a répertorié 766 déclarations de patrimoine d’entrée »

Seynabou Ndiaye Diakhaté, la présidente de l’Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) a confirmé que tous les 34 ministres ont fait leur déclaration de patrimoine. Elle a précisé que d’autres fonctionnaires ont aussi été assujettis à cette exigence. Selon l’invitée du jury du dimanche (JDD) depuis 2014, l’Ofnac a répertorié 766 déclarations de patrimoine d’entrée et 156 déclarations de patrimoine de sortie.



« Tous les 34 ministres ont fait leur déclaration de patrimoine, je le confirme. Il y a également en dehors des ministres, il y a également ceux qui gèrent des budgets de plus d’1 milliard de F CFA, comme moi et sont obligés de faire la déclaration de patrimoine. En valeur relative, on pourrait dire que 60 % des assujettis ont fait leur déclaration de patrimoine », a déclaré Seynabou Ndiaye Diakhaté.



Poursuivant ses propos, l’invitée du jury du dimanche a précise : « Depuis 2014, l’Ofnac a répertorié 766 déclarations de patrimoine d’entrée, et 156 déclarations de patrimoine de sortie. Au sein de l’institution, des critères d’évaluation des patrimoines sont définis pour mesurer les revenus des assujettis. Pour les déclarations d’entrée, nous recevons les dossiers, nous les traitons, les analysons et nous les conservons. Après, l’assujetti fait une déclaration de sortie. Ensuite, on compare les éléments qui sont mis à notre disposition. Nous regardons si le patrimoine de l’assujetti a évolué de façon substantielle ou pas ».



Pour elle, quand vous lisez l’exposé des motifs sur la loi relative à la déclaration de patrimoine, elle est inclue dans le volet préventif. Car a précisé Mme Diakhaté, « On peut s’enrichir illicitement ».