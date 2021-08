« Si vous voulez obtenir une immunité collective avec 70% de couverture vaccinale, vous êtes obligés de vacciner les enfants » (Pr Tandakha Ndiaye Dieye)

De l’avis de Tandakha Ndiaye Dièye, la Covid-19 attaque tout le monde aussi bien les adultes que les enfants. « Si vous vaccinez beaucoup plus d'adultes, ils se protègent mieux mais le virus va aller chez les enfants. C'est un virus et il va essayer de s'adapter; il ne peut continuer à vivre que chez l‘homme, donc il va aller d'homme à homme. Le nombre de réservoir du virus, ce sont les hommes ».



D’après le vaccinologue, si l’on veut avoir une immunité collective, il faut vacciner tout le monde. « Aux Usa, ils ont commencé à vacciner les enfants. Dans tous les pays du monde, si vous voulez obtenir une immunité collective avec 70% de couverture vaccinale, vous êtes obligés de vacciner les enfants. C'est prévu dans les programmes. L’Afrique est en retard. Les Européens ont dépassé la polémique sur les effets secondaires », a-t-il fait savoir.



Aussi, le vaccinologue souligne qu’il n’est pas recommandé de se vacciner lorsqu’on a des symptômes. « On ne vaccine pas quelqu'un qui est malade. Il peut en recevoir mais ce n'est pas recommandé. Il faut que les gens fassent attention. Le vaccinateur doit poser cette question à tout le monde à savoir s'ils n'ont pas de fièvre ou un quelconque problème. Quand vous avez de symptômes de Covid, on ne doit pas vous vacciner. Il faut que les gens le comprennent ».



Pour Tandakha Ndiaye personne ne peut dire combien de temps le vaccin va protéger la personne. « Le vaccin va protéger la personne. Le vaccin ne peut pas interrompre la chaine de transmission. Cela réduit la chaine de transmission très fortement. La chose la plus importante est qu’il réduit le nombre de cas graves, c’est-à-dire la maladie », a dit le vaccinologue.



Pr Tandakha Ndiaye Dieye, estime également qu’il n’est pas recommandé de prendre le vaccin quand on est infecté. « Il n'est pas recommandé de se vacciner quand on est infecté ; cela ne donne pas un bon résultat avec le risque d'avoir des effets secondaires plus fortes encore. Il n'est pas du tout déconseillé de se vacciner quand on est infecté. Pour n'importe quel vaccin, attendez d'être guéri avant de vous vacciner », a-t-il dit.

Quand vous vaccinez quelqu'un qui est malade, soutient-il, la vaccination exacerbe les effets secondaires.