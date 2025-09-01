Sicap Mbao : Il met en gage le téléphone d'un client contre un "coup complet" avec une prostituée

F.N, âgé de 20 ans, a été déféré devant le parquet du tribunal de grande instance de Pikine/Guediawaye ( dans la banlieue Dakaroise) pour « escroquerie et abus de confiance ». L’affaire est partie de la vente en ligne de téléphone portables et de matériels électroniques conclus sur les réseaux sociaux, avant de basculer dans une histoire insolite de « coup complet » avec une prostituée à Diamaguéne Sicap Mbao.



Tout a commencé lorsque F.N., habitué des annonces de vente de téléphones sur Facebook, est contacté par une ancienne camarade de classe âgée de 22 ans. La jeune femme a souhaité acquérir un iPhone en échange de son propre portable et d’une somme de 11.000 F CFA. Le jeune homme accepte l’offre et empoche l’argent ainsi que le téléphone de la cliente, en promettant de livrer l’iPhone convoité.



Mais, au fil des jours, la dame n’a rien vu venir. Interpellé, F.N s’est excusé et a expliqué avoir été victime d’une agression suivie de vol de ses marchandises. Peu convaincue par cette version, la jeune femme porte plainte au poste de police de Sicap Mbao.



Convoqué par les enquêteurs, le mis en cause a tenté d’abord de maintenir son histoire d’agression, mais ses contradictions l’ont trahi. Pressé de questions, il a fini par avouer avoir mis en gage le téléphone de sa camarade contre un « coup complet » avec une prostituée du quartier de Diamaguène, souligne les Echos, dans sa parution de ce lundi.



La travailleuse du sexe, entendue sur procès-verbal, a confirmé les déclarations de l’adolescent. Elle a expliqué qu’il avait auparavant payé 5.000 F CFA pour un rapport partiel, avant de lui remettre le téléphone comme règlement pour obtenir un rapport complet.



Au terme de la garde à vue, F.N. a été présenté au parquet de Pikine/Guédiawaye. Il est poursuivi pour « escroquerie liée à la vente en ligne et abus de confiance au préjudice de son ancienne camarade de classe », détaille la même source.