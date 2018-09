Sidy Sarr sur l’échec à Madagascar « l'état de la pelouse nous a pénalisés »

Après le nul (2-2) des « Lions » à Madagascar, des critiques ont été émises contre l’arbitrage du Bostwanais par Aliou Cissé et Diao Baldé Kéita pour expliquer le résultat final. Mais, un autre facteur a aussi été déterminant dans la mauvaise prestation de la bande à Cheikhou Kouyaté.



En effet ,pour le milieu de terrain du Sénégal Sidy Sarr, l’état piteux de la pelouse les a aussi pénalisés. «Franchement, l’état de la pelouse ne nous a pas facilité la tâche. On ne sait pas si le ballon du deuxième but malgache était sorti. Mais, on a vu une équipe du Sénégal qui a tant bien que mal crée le doute chez l’adversaire. Personnellement, j'étais content de jouer », a-t-il lâché dans les colonnes de Record.