Sierra Leone : le second tour de la Présidentielle commence ce samedi

Plus de 3 millions d’électeurs sont appelés aux urnes ce samedi 31 mars pour le second tour de la présidentielle. Ils doivent choisir entre Julius Maada Bio du SLPP, le principal parti d’opposition, et Samura Kamara le candidat du pouvoir, a relaté Rfi.



Le samedi 24 mars, la Haute cour de justice avait suspendu le second tour de l'élection présidentielle, suite à des allégations de fraude au premier tour, qui s'est déroulé le 7 mars dernier.