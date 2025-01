Sit-in à Guédiawaye : les taximans dénoncent la concurrence déloyale et appellent à une réaction des autorités

Le Regroupement des Taxis Urbains du Sénégal a organisé ce samedi un rassemblement sur l’esplanade du stade Amadou Barry, à Guédiawaye, pour dénoncer la concurrence déloyale des multinationales et le transport irrégulier. À travers cette initiative, les chauffeurs de taxi demandent aux autorités de prendre des mesures concrètes pour résoudre les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ils menacent de durcir leur mouvement si aucune action n’est entreprise après ce sit-in.



« Nous avons tenu ce grand rassemblement pour réaffirmer notre opposition aux multinationales qui exploitent les applications VTC (Voitures de Transport avec Chauffeur), favorisant ainsi un transport irrégulier et une concurrence déloyale », a expliqué Malick Diop, secrétaire général du Regroupement des Taxis Urbains du Sénégal.



Il a rappelé les actions précédentes menées par le collectif, notamment le port de brassards rouges les 13 et 14 janvier, un mot d’ordre largement suivi à l’échelle nationale. « Notre 4e plan était de lancer un grand rassemblement à l'esplanade du stade Amadou Barry de Guédiawaye pour donner suite à notre combat pour pousser les autorités de ce pays à prendre des mesures pour régler la situation que vit le secteur taxi particulièrement, les taxis urbains », a-t-il dit.



Malick Diop a également souligné les nombreux défis auxquels le secteur est confronté.



« Nous ne pouvons plus rester passifs face à l’arrivée des multinationales qui menacent de détruire notre système de transport », a-t-il déclaré.



Par ailleurs, le procès opposant le Regroupement des Taxis Urbains aux applications VTC, initialement prévu en janvier, a été reporté au 12 mars pour plaidoirie devant le tribunal correctionnel de Dakar.