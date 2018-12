Sit-in à Saint-Louis: des commerçants exigent des autorités la réhabilitation de leur marché ravagé par le feu

Les commerçants du marché Ndoumbé Diop de Saint-Louis ont tenu un sit-in pour exiger la réhabilitation de leur lieu de commerce ravagé par le feu depuis plus d’un an. Ces manifestants interpellent directement le chef de l’Etat, et menacent de descendre dans la rue si rien n’est fait.



Très, en colère contre les autorités étatiques, les commerçants du marché Ndoumbé Diop exigent des autorités étatiques la reconstruction dudit marché ravagé par le feu, il y a de cela, plus d’un an. « Il y a un projet qui s’est déclaré depuis le 15 mars, jusqu’à présent rien. On nous disait que les travaux allés durer 5 mois, actuellement nous sommes à 1 an et demi, rien n’est fait. Nous sommes actuellement inquiets », évoque leur porte-parole du jour.



Mieux dit-il, « il est inadmissible qu’on voit une commune qui a 100 ans et qui n’a pas un marché fonctionnel. Il n’y a que des jeunes et des femmes qui sont des pères et mère de famille qui travaille dans ce marché. Nous demandons également la réhabilitation de la voirie qui ceinture le marché ».



Toutefois, ces commerçants décident de descendre dans les rues si jamais les autorités Étatique ne réagissent pas, rapporte Walf radio.