Sit-in des travailleurs de la justice devant le palais de la justice

Les travailleurs de la justice en colère se sont rassemblés devant le palais de la justice. Ils accusent l’Etat de n’avoir pas respecté ses engagements et de réduire leur fond commun à plus de 50%.



« A l’instar de toutes les autres juridictions de Dakar, nous observons depuis 9 heures, un arrêt temporaire de travail pour montrer notre mécontentement » a déclaré Me Pape More Mbaye au micro de la Rfm.



Le président de la République, poursuit-il « avait pris des engagements fermes, allant dans le sens de l’amélioration des conditions de travail des personnels de la justice mais, depuis ce jour aucun engagement n’a été respecté ».