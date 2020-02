Sit-in devant le ministère de la Fonction publique : les diplômés sans emploi exigent un audit des recrutements

Les diplômés sans emploi ont tenu un sit-in, ce mardi, devant les locaux du ministère de la Fonction publique. Ils dénoncent le népotisme et le clientélisme dans les recrutements et exigent un audit.



"Diplômés sans emploi, nous voulons travailler", ont scandé les membres du groupement des diplômés sans emploi du Sénégal devant les locaux de leur ministère de la Fonction publique. Munis de brassards rouges et des papiers grands formants sur lesquelles ils ont écrit : où sont les 5 400 emplois ? Pourquoi vous ne recrutez que vos militants?, ils accusent leur tutelle de népotisme dans les recrutements.



Le coordonnateur du regroupement de déclarer : " On ne peut pas concevoir qu'on utilise la Fonction publique pour préparer les élections locales. La Fonction publique appartient à tous les Sénégalais qui doivent avoir la même chance d'accès aux recrutements. On ne peut pas concevoir qu'on recrute un jeune de 20 ans qui vient d'avoir son Baccalauréat et laisser ceux qui ont leurs diplômes".



Les manifestants dénoncent un clientélisme dans ces recrutements et demandent un audit. "Nous demandons qu'il y ait un audit des recrutements parce que la ministre de la Fonction publique (Mariama Sarr) a fait preuve d'incompétence et de laxisme".