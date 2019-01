Sit-in du collectif des notaires sans charge : 4 d'entre eux cueillis et acheminés par la Police (Photos)

Très en verve contre le président de la République Macky Sall qui peine à signer un décret portant nomination, le collectif des notaires sans charge composé de 22 personnes admises au concours d'accès à la profession organisé en 2013, a décidé d’observer un sit-in sans autorisation devant le secrétariat général du gouvernement ce lundi, suite à leur conférence. Arrivés sur les lieux, quatre (4) d’entre eux ont été cueillis par la police et acheminés au commissariat du Plateau. Il s’agit de Me El hadj Mansour Diop le porte parole du collectif, Me Cheikhou Sarr, Me Mamadou Gaye Faye et Me Bounama Fall Diallo.