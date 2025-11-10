Sit-in : les éducateurs spécialisés au ministère de la Justice exigent l'amélioration de leurs conditions de travail

Le Syndicat national des travailleurs en éducation spécialisée de la justice (SYNTES/Justice) a organisé, ce lundi, un sit-in devant la Direction Générale de la Protection Judiciaire et Sociale. Cette action vise à dénoncer les conditions de travail jugées précaires de ses agents et à interpeller les autorités sur leurs revendications, restées jusqu'ici sans réponse.



Le secrétaire général du syndicat, Baba Lyssa, a dressé un tableau alarmant de la situation. Il a notamment pointé du doigt le manque criant de moyens logistiques, révélant que « 90 % du travail du service AEMO (Action Éducative en Milieu Ouvert) s'effectue sur le terrain, sans que les agents ne disposent de véhicules de service ».



À ces difficultés s'ajoute l'état de délabrement des infrastructures. Les centres de sauvegarde de Cambérène et de Pikine Guédiawaye sont dans une situation « extrêmement difficile » pour le personnel. M. Lyssa a illustré ces conditions par des exemples frappants : « Imaginez une lingère qui doit laver le linge pour mille enfants sans avoir accès à une machine à laver. Ou une cuisinière qui doit préparer les repas pour ces mêmes enfants sans matériel adéquat. »



Au-delà des conditions matérielles, les agents du Syntes/Justice se disent « marginalisés » dans l'attribution des avantages au sein du ministère. Ils affirment bénéficier de la plus faible part de l'indemnité de participation à la judicature et exigent un relèvement de cette prime pour assurer « une équité avec les autres corps du ministère de la Justice ».



La question des perspectives de carrière est également au cœur des revendications. Le syndicat dénonce un déséquilibre dans le décret 792-2024, qui privilégierait les fonctions judiciaires au détriment des dimensions éducative et sociale, pourtant essentielles à leur mission. Baba Lyssa réclame par conséquent le reclassement des éducateurs à la RH A2 et l'élévation du niveau de recrutement à la licence.



Face au silence des autorités, le Syntes/Justice prévient que ce sit-in n'est qu'un début. « Ce sit-in constitue le deuxième acte de notre plan d'action. Un débrayage est prévu très prochainement. Si nos demandes ne sont toujours pas satisfaites, une grève générale sera déclenchée dans le secteur », a averti le secrétaire général.



Lors de cette manifestation, les syndicalistes ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Halte à l'injustice », « Halte à la précarité des agents », « Pas de missions sans moyens ». Un mémorandum détaillant leurs revendications et dressant un état des lieux de leur situation professionnelle et sociale a été remis aux représentants des médias présents.