Sites de débarquement de migrants : la Mauritanie dit non à l'Union européenne

La Mauritanie ne se sent pas concernée par ce projet d’installer des sites de débarquement de migrants africains en partance pour l’Europe dans certains ports du nord-ouest africains. C’est la position du gouvernement réaffirmée à l’issue du dernier Conseil des ministres.



« Des camps pour accueillir des migrants ? Mais c’est inhumain ! Nous considérons que ce n’est pas une bonne position, ce n’est pas une bonne approche, il faut la rejeter complètement. Et nous demandons à l’Union africaine de réagir », s'est indigné Ibou Badiane, le coordinateur du cadre de concertation des migrants subsahariens en Mauritanie.



« Beaucoup de migrants qui bougent à l’intérieur du continent africain subissent aussi des traitements inhumains, en Afrique même ! Je prends le cas de l’Algérie : depuis 2017, l’Algérie continue à expulser massivement les migrants notamment subsahariens, et ça c’est déplorable », poursuit-il.



Les migrants mauritaniens sont peu présents en Europe, mais nombreux dans les pays du Golfe et surtout en Afrique sub-saharienne. Le nouveau ministre des Affaires étrangères et des Mauritaniens de l’extérieur Ismail ould Cheikh Ahmed a été interpellé sur leur situation.



« En Afrique, nous avons des Mauritaniens qui vivent au Congo, en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Le ministère est responsable de ses compatriotes qui vivent à l’étranger, nous devons accorder plus d’attention à leurs problèmes », a-t-il affirmé.



Les Mauritaniens en Afrique noire pourront voir, dans les prochains mois, leur situation de séjour s’améliorer grâce à un nouveau partenariat signé par le gouvernement et la Cédéao, la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest que la Mauritanie a quitté en 1994.



RFI