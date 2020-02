Situation Sénégalais Wuhan: Horizon sans Frontières s'indigne face à la déclaration du Président Macky Sall et l’accuse de Non assistance à personnes en danger

L'organisation non gouvernementale Horizon Sans Frontières s'indigne de l'abandon des douze (12) étudiants, actuellement à Wuhan (Chine) sous la menace de l'épidémie de Coranavirus, par le président de la République Macky Sall. Ce dernier, a profité de la Cérémonie de ‘’Levée des couleurs’’, lundi, pour justifier cette volonté de l’État par le coût exorbitant d’un rapatriement et les moyens matériels nécessaires qui, dit-il, sont hors de portée du Sénégal.



Horizon Sans Frontières se demande à quoi servent nos liens avec les autres nations ?



Dans un communiqué parvenu à Pressafrik, l'Horizon sans Frontières signifie à l'État que "Gouverner, c’est prévoir ! Pour nous, cette sortie du Président de la République

est un aveu d’échec dans la prise en charge des problématiques liées à la protection des Sénégalais de l’Extérieur. Car des situations d’urgence peuvent se pointer du jour au lendemain."



L'Ong se demande également "Comment des pays comme la Tunisie, l’Algérie, le Maroc ont –ils trouvé solutions, alors que leurs fils vivaient la même situation ?



Pour eux, cette déclaration légère du chef de l'État, fait des Sénégalais de l’extérieur des cibles faciles, exposées à tous les dangers et sans aucune assistance. "Ce fait est purement et simplement assimilable à une non-assistance à personne en danger."



Concluant, l'Ong lance encore une fois un appel pour secourir ces Sénégalais dont les familles vivent dans une angoisse incommensurable. "Monsieur le Président, si vous permettez, prenez votre responsabilité devant l’histoire car demain, vous pourriez être tenu pour responsable s’il leur arrive malheur…"