Situation de crise à la RTS: le collège des délégués convoque une rencontre mardi

Les embrouilles commencent à la radiotélévision nationale (RTS). Après la note de service inattendue du nouveau directeur général, Pape Alé Niang sortit ce lundi 1er juillet, qui révise les salaires des employés et mettant un terme à l’application de l’Accord d’entreprise signé le 29 mars dernier, sur la base d’un décret du 27 mars, accordant des avantages financiers à la RTS, la réplique du collège des délégués ne s’est pas fait attendre.



Dans une note, signée par le Coordonnateur du collège, Mama Moussa Niang et destinée au personnel de la RTS, le collège des délégués convoque leurs confrères et consœurs à une assemblée générale d’information. Cette rencontre est prévue pour demain mardi 2 juillet.



L’ordre du jour selon la note : « Situation de crise à la RTS, mesures impopulaires de la direction générale pour la baisse des salaires, licenciement des contractuels, suspension de l’accord d’entreprise, baisse des primes de prestations à 100 mille francs CFA. Suppression des fonds communs.