Situation des 21 cas communautaires de ce dimanche 28 juin: Dakar encore à la tête avec 14 cas

L'évolution des cas issus de la transmission communautaire reste inquiétante. Et, Dakar qui constitue l’épicentre de la pandémie avec plus de 4000 cas positifs, est toujours la région la plus touchée par cette forme de transmission non traçable.



Comme hier, samedi, le Sénégal a enregistré 21 cas communautaire ce dimanche 28 juin 2020 sur 127 nouveaux cas positifs, dont les 14 ont été identifiés à Dakar. Le département de Rufisque et la commune de Mbao se distinguent chacun avec 3 cas; 02 à Guédiawaye; 02 à Bopp; 01 à la Patte D’Oie; 01 à Cité Sipress; 01 à Yoff; 01



Les 7 autres cas du jour issus de la transmission communautaire sont signalés à Kaolack 02 cas , Thiès 02 cas, Kaffrine avec 1, Bignona avec 1 cas, Mbour 1 cas, Diourbel 1 et 1 à Touba.



A ce jour le Sénégal compte 6586 cas déclarés positifs dont 4291 guéris, 105 décédés et donc 2189 sous traitement.