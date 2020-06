Situation des 21 cas communautaires du jour: la région de Dakar totalise les 17 avec 5 signalés à Rufisque

La multiplication des cas communautaires au Sénégal en général et dans la capitale Dakar en particulier est en passe d'être banalisée. Tant les autorités n'insistent même plus sur le frein que cela constitue dans la lutte contre la propagation du virus.



Ce samedi, le ministre de la Santé a annoncé 21 cas issus de la transmission communautaire sur les 105 nouveaux cas enregistrés. Et sans surprise, c'est la région de Dakar qui tire le "gros lot" avec 17 contaminations impossible à retracer. Le département de Rufique se distingue avec 5 cas communautaires; Mbao (02 cas); Médina (01); Guédiawaye (01); Pikine (01); Patte d'Oie (01); Keur Massar (01); Liberté 6 (01); Ouakam (01); Cambérène (01); Yarakh (01); Mamelles (01).



Les quatre autres cas du jour issus de la transmission communautaire sont signalés dans la région de Fatick (2), dans le département de Mbour (01) et la région de Saint-Louis (01).



À ce jour, le Sénégal a enregistré au moins 771 cas issus de la transmission communautaire sur 6459 cas confirmés depuis le début de l'épidémie.