Situation des 23 cas communautaires de ce mardi 7 juillet

Parmi les 69 nouveaux cas positifs de ce mardi 7 juillet, le Directeur de la prévention du ministère de la Santé et de l’Action sociale informe qu’il y a 23 qui sont issus de la transmission communautaire.



Et, la région de Dakar ne désamorce toujours pas. La capitale sénégalaise reste l’épicentre de cette épidémie avec 15 des 23 cas communautaires du jour. Ils sont répartis comme suit : Hlm 5 (2), Pikine (2), Daliford (1), Cité Gadaaye (1), Cité Keur Damel (1), Liberté 6 (1), Fass Delord (1), Grand Yoff (1), Sangalkam (1), Daliford (1), Ouakam (1), Parcelles Assainies (1) et Patte D’oie (1) et Plateau (1).



Les 8 cas restant sont partagés entre Touba (3), Bignona (1), Diourbel (1), Khombole (1), Kaolack (1) et Thiés (1).



A ce jour, le Sénégal compte 7 547 cas confirmés, dont 5023 guéris, 137 décédés, et donc 2386 malades sous traitement.