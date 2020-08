Situation des 53 communautaires de ce samedi 8 août: 30 signalé à l'intérieur du pays...

Lors de son point quotidien sur la situation du coronavirus au Sénégal, de ce samedi 8 août 2020, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé 116 nouveaux cas positifs, dont 53 issus de la transmission communautaire. Les 30 proviennent de l'intérieur du pays et les autres de la région de Dakar.



Situation des 23 cas communautaires enregistrés dans la région de Dakar

Guédiawaye (5), Liberté 6 (3), Sacré coeur (3), Keur Massar (3), Hlm Ouest (2), Ouest Foire (2), Dakar Plateau (1), Diamniadio (1), Médina (1), Parcelles Assainies (1), Pikine (1)



Situation des 30 cas communautaires enregistrés dans les régions

Bignona (5), , Thiés (5), Mbour (4), Ziguinchor (4), Mbékhé (3), Saint Louis (3), , Kédougou (1), Kolda (1), Mbao (1), Pété (1), Popeuguine (1) et Thiadiaye (1).



A ce jour, le Sénégal compte 11.003 cas confirmés, dont 7.329 guéris, 2 29 décédés, et donc 3. 444 malades sous traitement.