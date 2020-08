Situation des 55 cas communautaires de ce mercredi 26 août

Sur les 130 cas positifs au coronavirus annoncés ce mercredi, par le ministère de la Santé et de l'Action sociale lors du point quotidien, 55 sont issues de la transmission communautaire. Parmi eux, 29 ont été identifiés dans la capitale sénégalaise et dans sa banlieue, les 26 restants sont répartis dans les régions et localités du pays.



Situation des 29 cas enregistrés à Dakar et dans sa banlieue



Ils sont répartis comme suit : Guédiawaye (4), Parcelles Assainies (4) , Liberté (3), Mbao (3), Maristes (3), Dieuppeul (2), Ouakam (2), Sicap Baobao (1), Sité keur Gorgui (1), Keur Massar (1), Mamelles (1), Mermoz (1), Rufisque (1), Sicap Foire (1), et Zone de Captage (1).



26 cas identifiés dans les localités du pays



Saint-Louis (4), Ziguinchor (4), Thiès (3), Touba (3), Kaolack (2), Mbour (2), Doffane (2), Tivaouane (2), Kanel (1), Kédougou (1), , Matam (1), et Sokone (1).



Au total, le Sénégal a enregistré, depuis le début de la pandémie de Covid-19, pas moins de 3041 cas issus de la transmission communautaire.