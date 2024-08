Situation dramatique à l'AIBD: plus de 200 passagers bloqués sans vol, des enfants et malades sans assistance

Des enfants et malades sans assistance



La frustration est palpable parmi les passagers, amplifiée par le manque de communication et d'assistance de la part des responsables de l'aéroport. Madame Gomis poursuit : « C’est pas possible. Et ce qui se passe est pire qu'un retard de vol. Il n'y a pas de vol pour dire vrai. Quand on est rentré dans l'avion, on a mis trois heures dedans. On est sorti. On est là. On est au porte numéro 6. »



Le personnel de l'aéroport, lorsqu'il est présent, n'apporte que peu de réponses, exacerbant l'angoisse et la colère des passagers : « Il y a de temps en temps des personnels qui viennent mais ils en savent pas plus que nous. On ne nous dit rien, 3 heures de temps dans l'avion on nous a débarqués comme des malpropres. D'ailleurs on se demande même s'il y a un directeur au niveau de Air Sénégal ».



La situation est encore plus alarmante pour les enfants non accompagnés, laissés sans surveillance depuis la veille. Notre interlocutrice témoigne de l'indifférence et du manque d'organisation : « Il y a des enfants non accompagnés qui ont été laissés là comme ça depuis hier. On nous a donné des tickets pour aller prendre un croissant et une bouteille d'eau et un café ou un thé et certains ont été virés du restaurant. »



Face à cette situation, les passagers ont décidé de prendre les choses en main en lançant une pétition pour réclamer des explications et une assistance immédiate.



Cette situation interpelle sur la gestion des crises et l’assistance aux passagers en difficulté dans les aéroports. La compagnie aérienne concernée, a comme d’habitude pondu une note pour présenter ses excuses.