Situation en Tunisie : une cellule de crise installée et des numéros verts mis à la disposition des Sénégalais

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a enfin réagi à la situation des Sénégalais vivant en Tunisie. Les services de Aïssata Tall Sall disent "suivre de près" la situation qui prévaut en Tunisie, relativement aux migrants d'origine subsaharienne.



Dans un communiqué ce dimanche, le ministère rappelle, à cet égard, "l'attachement particulier" du Sénégal à la sécurité et à la sûreté des communautés sénégalaises partout où elles résident et en toute circonstance.



En conséquence, Madame l'Ambassadeur du Sénégal en Tunisie a été instruite de mettre en place une Cellule de crise pour assurer la protection de nos ressortissants et de leurs biens. Les numéros verts suivants ont été mis en service à cet effet :



00221775595546 (WhatsApp)



00216 50840908 (00216 55358834).



L'Ambassade dit rester également en contact à cet effet avec les responsables des Associations sénégalaises en Tunisie. Le ministère appelle les compatriotes établis dans ce pays au "calme et à la sérénité".