Situation matrimoniale au Sénégal : Ziguinchor s’érige en ville de célibataires selon le rapport de l’ANSD

L’agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a publié son rapport ce mardi 10 juillet 2023. D’après le dernier recensement de l’ANSD, portant sur la situation matrimoniale au Sénégal il est indiqué que les célibataires (47,6 %) et les divorcés (1,8 %) sont plus nombreux dans le milieu urbain.



« Dans l’ensemble, la proportion des personnes mariées est plus élevée en milieu rural (53,4%), tandis que celles des célibataires (47,6 %) et des divorcés (1,8 %) sont plus élevées dans le milieu urbain. Cette situation reste la même, quel que soit le sexe. En effet, 60,5 % des femmes qui résident en milieu rural sont mariées, contre 50,6 % pour le milieu urbain. Les femmes célibataires du milieu rural représentent 32,4 %, alors que celles du milieu urbain représentent 40,6 %. La proportion des femmes divorcées est plus de deux fois plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural (2,7 % contre 1,0 %) », lit-on sur le rapport.



Toutefois, souligne le rapport, « la situation matrimoniale varie selon la région de résidence ».



Ainsi, en termes de personnes mariées, les régions, de Kaffrine (55,2%,), Kédougou (54,7%), Louga (54,4%) et Tambacounda (54,2%), enregistrent les taux les plus élevées ».



Ziguinchor cité comme étant la région avec le plus petit taux de mariés évalué à (40,8%) suivit de Dakar qui enregistre (46, 8%).



Concernant les régions où il y a le plus de célibataires, de veufs, veuves, Ziguinchor vient en tête avec (respectivement 53,1% et 4,5%).



Dakar (2,2%), Matam (1,5%) et Saint Louis (1,4%), se distinguent par les proportions de divorcés les plus élevées ».



L’analyse révèle que, quelle que soit la région de résidence, les femmes mariées, divorcées ou veuves sont plus nombreuses que les hommes. Exceptée la région de Diourbel qui enregistre une plus forte proportion de femmes, mariés (59,5%).