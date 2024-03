Situation politique du pays : la JPS accuse et liste ses priorités

Alexandre Mapal Sambou, secrétaire général national du bureau exécutif de la JPS a, dès l’entame, demandé à observer une minute de silence à la mémoire des disparus, lors des évènements de février passé. Lesquels évènements sont émaillés par les morts de Modou Guèye à Dakar, Prosper C Senghor à l’Université Gaston de Saint-Louis et Landing Camara Diédhiou à Ziguinchor. Il s’en est suit une ferme condamnation de l’arrestation de Me Ngagne Demba Touré, patron de la JPS.



Après cela, monsieur Sambou dans sa communication a abordé les urgences de l’heure pour la JPS. Qui, selon lui, s’appuient sur trois (3) axes que sont : « lutter pour la libération de nos camarades en prison, lutter pour le respect du calendrier républicain, nous avons comme objectif un pouvoir à conquérir. C’est l’objectif du Pastef et les patriotes ».

Se prononçant sur le report de l’élection présidentielle, le jeune patriote dira : « en refusant de fixer une date pour l’élection présidentielle, le président de la République veut confisquer la volonté du peuple. C’est donc, un combat du peuple et non un combat d’un parti politique. »



Béatrice Germaine Faye, coordonnatrice de la JPS nationale lisant la déclaration préliminaire, laisse entendre, « après une décennie de promesses d’emploi à la jeunesse non tenues, Macky Sall continue d’exécuter une autre politique contre la jeunesse. Une politique de répression sans précédent, arrestations, tortures, emprisonnements. L’arrestation de notre coordonnateur Ngagne Demba Touré à son domicile le 21 février 2024 est la continuité de la volonté de ce régime de persécuter la jeunesse patriote en quête d’un Sénégal meilleur ».



La jeunesse patriotique sénégalaise appelle donc à la libération de tous leurs camarades, au respect du calendrier républicain dans un premier temps et dans un second à la conquête du pouvoir.