Situation tendue au Sénégal : le message de paix de l’Eglise

Les évêques du Sénégal, très préoccupés par le climat social et politique au Sénégal, ont invité vendredi leurs compatriotes à préserver la paix et à éviter « les dangers de la division et de la violence ».



« Non à la violence! Oui à la paix !», ont lancé Mgr Benjamin Ndiaye et les autres évêques, lors d'une conférence de presse donnée au Cap des Biches (Rufisque), dans le cadre de la deuxième session ordinaire de l’année pastorale 2022-2023.



Dans une déclaration, ils estiment que le climat préélectoral actuel alimente de vives tensions dans notre pays. Les évêques du Sénégal déplorent « les nombreuses victimes humaines, ainsi que tous les actes de destruction des biens publics et privés, dans un climat de peur et d'insécurité».



Mgr Benjamin Ndiaye et ses confrères mettent en garde les Sénégalais contre les dangers de la division et de la violence. Les évêques rappellent aussi « à tous le devoir de construire et de développer ensemble notre pays, dans la paix, la loyauté et le respect mutuel ».



Les évêques estiment qu’on doit mettre en avant la « garantie de la liberté d’expression, la promotion des biens communs, le respect des lois et règlements permettant la garantie d’une vie commune dans notre pays ».