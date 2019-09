Six agressions notées à Touba, un responsable de l'Apr blessé

Les agressions ont refait surface à Touba. Six (6) agressions ont été notées dans la nuit du samedi au dimanche. Parmi les victimes, un responsable de l’Alliance pour la république (Apr, parti au pouvoir) Moustapha Sy s’en est sorti avec une blessure à la tête et une jambe fracturé.



Selon nos confrères de Walf radio, il a été attaqué sur la route de Khelkom. Les malfaiteurs l’ont tabassé violemment et se sont emparés de son véhicule 4X4 immatriculé DL-5098-E, et une forte somme d’argent. La victime a été transférée à l’hôpital de Dianatou où il séjourne depuis dimanche. Les malfrats après leur forfait, se sont attaqués à un pompiste d’une station d’essence qui a passé un temps dure entre les mains des agresseurs. La police a ouvert une enquête.