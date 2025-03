Solidarité en période de Ramadan et de Carême : Enda Jeunesse Action au chevet des mineurs de la prison de Kolda

La Maison d’arrêt et de correction de Kolda a reçu, ce mercredi 12 mars, un important don de la part de l’organisation Enda Jeunesse Action. Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre du Ramadan et du Carême, des périodes marquées par le partage et l’entraide. La cérémonie de remise s’est tenue au sein de l’établissement pénitentiaire en présence des responsables de l’AEMO (Action Éducative en Milieu Ouvert) et de l’Action Sociale.



Le don, constitué de produits alimentaires, de détergents, de vêtements et de kits de dignité, est spécialement destiné au quartier des mineurs. Madame Coumba Boye Sy, responsable du bureau Enda Jeunesse Action de Kolda, a souligné que cette initiative vise à exprimer de la solidarité et de l'affection envers ces jeunes en situation de privation de liberté.



Le directeur de la prison, le contrôleur Ismaila Ndiaye, a salué ce geste avec émotion : « Un geste qui nous va droit au cœur », a-t-il réagi. Il a par ailleurs rappelé la vulnérabilité des pensionnaires mineurs et insisté sur la nécessité de leur apporter un soutien moral et matériel afin d’améliorer leurs conditions de séjour en milieu carcéral.



Cette action solidaire s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Porte-monnaie des enfants », mise en œuvre par Enda Jeunesse Action Kolda avec l’appui de son partenaire hollandais Kinderspostzegels. Elle témoigne de l’engagement de l’ONG en faveur des droits et du bien-être des enfants, y compris ceux en conflit avec la loi.



En cette période de jeûne et de privation, cet acte de générosité réchauffe les cœurs et rappelle que la solidarité reste un pilier fondamental du vivre-ensemble.