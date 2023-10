Solutions technologiques innovantes: l’Aibd s’imprègne du système digitalisé de l’aéroport Roissy Charles De Gaulle

En marge du Top Resa l’un des plus grands salons professionnels du tourisme et des voyages, la délégation de l’ Aéroport international Blaise Diagne (Aibd Sa) a effectué jeudi, une visite du terminal 1 de l’aéroport de Roissy Charles De Gaulle avec l’Aéroport de Paris ( Adp).



Cette visite effectuée en présence du Directeur International de l'Adp, M. Fernando Echegaray, s'inscrit dans le cadre d'un benchmark qui vise à explorer les innovations technologiques opérées au niveau de l'aménagement dudit terminal en vue d'optimiser et d'améliorer considérablement l'expérience voyageur.



D’après Libération, ces innovations du groupe Adp, à travers un système digitalisé de bout en bout, permettent d'optimiser et de faciliter le circuit passager en favorisant un gain de temps considérable et en optimisant les ressources pour accueillir plus de passagers sur une installation existante.



Ainsi, la digitalisation constitue un facteur clé de succès pour développer des solutions technologiques innovantes qui répondent aux besoins croissants d'un environnement aéroportuaire exigeant et à la productivité des comptoirs d'enregistrement supérieure à celle humaine.



Le groupe Adp a également mis en place un centre d’innovation technologique, « innovation hub », un espace qui incarne la démarche innovation du groupe Adp à travers lequel un programme d’expérimentation annuel contribuant à source des solutions technologiques innovantes est développé en mettant à profit l’intelligence artificielle.



Des projets sont en cours de réalisation pour réinventer la mobilité urbaine aérienne avec les taxis volants, ajoute le Journal.



L'empreinte carbone, l'utilisation efficace de l'énergie et la gestion responsable de l'environnement ont été mises en avant. Aussi, des d’efforts qui reflètent l’importance que le groupe Adp accorde à la préservation de l’environnement et à la création d’un avenir durable pour les générations futures.