Somalie: Mogadiscio, cinq morts dont trois civils dans une fusillade avec les shebabs

Au moins cinq personnes ont été tués lors d'une fusillade Rechercher fusillade impliquant les shebabs somaliens à un check point à Mogadiscio , capitale somalienne, a t-on appris



Une fusillade a éclaté lundi lorsque deux islamistes radicaux ont ouvert le feu à un barrage dans le quartier de Seypiyano, dans le district de Hodan



Selon une source sécuritaire, deux assaillants armés ont été abattus mais deux policiers et trois civils ont également péri dans la fusillade.



Dans le même quartier, un attentat à la voiture piégée a été déjoué par les forces de sécurité.

Les policiers avaient intercepté une voiture remplie d'explosifs, qu'ils ont ensuite fait exploser.



Les islamistes ont revendiqué, dans un communiqué l'attaque du check-point, affirmant avoir tué des miliciens stationnés sur le barrage et pris le contrôle.



Chassés de leurs principaux bastions, les shebabs ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et par l'Amisom.