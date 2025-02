Somalie: de nouvelles frappes de drones américaines et émiratis au Puntland contre l'EI

Les États-Unis et les Émirats arabes unis ont de nouveau procédé à des frappes de drones, dimanche 16 février, au Puntland. Depuis plusieurs semaines, cette région semi-autonome de la Somalie a lancé une vaste opération anti-terroriste. La cible est l’État islamique, installé dans les montagnes Calmiskaad, dans le nord-est du Puntland.



Les Américains ont bombardé en premier avec deux frappes de drones dans la matinée, dans la région de Bari, selon la Brigade anti-terroriste du Puntland, une région semi-autonome du nord-est de la Somalie. Quelques heures plus tard, c’est dans la zone de Darar Madoobe que les drones émiratis ont frappé, tuant 12 terroristes.



Dans un communiqué, Africom, le Commandement des États-Unis pour l’Afrique, affirme avoir neutralisé deux combattants de l’État islamique (EI).



Opération anti-terroriste d'envergure

Cela fait plus d’un mois maintenant que le Puntland mène une opération anti-terroriste d’envergure contre le groupe État islamique. Les autorités estiment avoir tué plus de 100 combattants la semaine dernière. Un bilan difficile à vérifier, mais « le groupe est incontestablement affaibli », concède Omar Mahmood, chercheur chez International Crisis Group.



L’EI au Puntland inquiète de plus en plus la communauté internationale. Selon un rapport de l’équipe de surveillance des sanctions des Nations unies publié la semaine passée, le calife de l’organisation serait aujourd’hui Abdul Qadir el Mumin, le chef de la branche somalienne. Élevé au rang de directeur général des provinces de l’État islamique par le passé, il assumait déjà le contrôle des filiales africaines du groupe.