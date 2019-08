Somalie: le Qatar va contruire un nouveau port stratégique à Hobyo

Une délégation qatarienne a fait une visite surprise à Mogadiscio en début de semaine. Les ministres qatariens des Transports, des Affaires étrangères et de la Communication ont notamment fait le déplacement. Les travaux du port de Hobyo devraient débuter bientôt, ont assuré les protagonistes. Coût de l’investissement : 170 millions d’euros, selon les gouvernements somaliens et qatariens.



L’appétit du Qatar pour les projets d’infrastructure en Somalie est grandissant alors que se joue dans la Corne de l’Afrique une véritable bataille d’influence entre les pays du Golfe. D’un côté, le Qatar soutenu par la Turquie, de l’autre, l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. La Somalie est l’un des rares à se proclamer pro-Doha, alors qu’autour, Dijbouti, Somaliland et Éthiopie notamment, semblent davantage attirés par l’alliance emirati-saoudienne.



Pour le Qatar, le port de Hobyo est une prise importante sur l’échiquier géopolitique. Proche du détroit de Bab-el-Mandeb, l’un des points de passage maritime les plus importants au monde, ce port de la côte somalienne offrira au Qatar un accès vers les marchés internationaux. Le pays, frappé par l’embargo de ses voisins arabes en 2017, cherche à diversifier depuis ses partenaires commerciaux.