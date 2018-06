Somalie: un soldat américain tué lors d’une attaque des shebabs

L’attaque a eu lieu vendredi aux alentours de 15h00 sur un avant-poste militaire en construction, à une cinquantaine de kilomètres au nord de la ville de Kismayo, dans la région du Jubaland. Différentes sources parlent de plusieurs explosions, de tirs nourris d’armes légères puis de tirs de mortiers. Les blessés ont été évacués.



Selon un communiqué de l’Africom, les soldats américains participaient à une mission d’entraînement d’environ 800 membres des forces somaliennes et kényanes dans le cadre de leur coopération militaire dans le pays. Le but de l’opération était de repousser les shebabs et libérer des villages de leur contrôle, dans cette zone où la présence et l’influence des islamistes sont fortes.



Les shebabs ont d’ailleurs rapidement revendiqué l’attaque, selon le site Intelligence group, spécialisé dans la surveillance des sites internet islamistes.



De son côté, le président Donald Trump a présenté dans un tweet ses condoléances à la famille du soldat mort et à celles des blessés, les qualifiant de héros.



En mai dernier déjà, un membre de la Navy avait été tué lors d’une attaque dans la région de Basse Shabelle, un peu plus au nord. C’était la première perte américaine sur le sol somalien depuis la bataille de Mogadiscio, en 1993, au cours de laquelle 18 soldats américains avaient perdu la vie.