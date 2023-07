Sommet Russie-Afrique: les tensions entre dirigeants africains ont éclaté au grand jour

Une déclaration commune a été adoptée à l'issue de cette rencontre, prévoyant une coopération accrue dans les domaines de l'approvisionnement alimentaire, l'énergie et l'aide au développement. Elle appelle à « créer un ordre mondial multipolaire plus juste, équilibré et durable, s'opposant fermement à toute forme de confrontation internationale sur le continent africain », selon le texte publié sur le site du Kremlin.



Le texte prévoit aussi que Moscou aidera les pays africains à « obtenir réparation pour les dégâts économiques et humanitaires causés par les politiques coloniales » occidentales, y compris « la restitution des biens culturels » pillés.



Le président russe a annoncé que le sommet Russie-Afrique se tiendra désormais tous les trois ans et un « mécanisme de partenariat et de dialogue » sera créé pour les « questions de sécurité », y compris pour la lutte contre le terrorisme, la sécurité alimentaire et le changement climatique.



« Il est également question de passer systématiquement aux monnaies nationales, y compris le rouble, dans les règlements financiers des transactions commerciales » entre la Russie et l'Afrique, a ajouté Vladimir Poutine.



Un trou sur la photo...

Le sommet s'est terminé sur une note plus chaleureuse qu'il n'avait commencé. Le président comorien, également président de l'UA, a félicité avec enthousiasme le président russe pour « la très bonne réussite » de ce sommet « pour Vladimir Poutine, et pour nous les Africains », a-t-il insisté.



Espoir d'un essor concret de la coopération russe, d'une meilleure représentation dans les instances multilatérales... Mais prudence sur les céréales : Azali Assoumani a répété que les dons russes ne suffisaient pas, qu'il fallait un cessez-le-feu avec l'Ukraine et que les États africains qui souffrent de cette guerre étaient prêts à se poser en « médiateurs ».



La veille, le président congolais Denis Sassou-Nguesso avait également souligné que « lorsque deux éléphants se battaient, c'était l'herbe qui était écrasée »...



Ces deux dirigeants n'étaient pas sur la photo de famille avec Vladimir Poutine, pas plus que les présidents bissau-guinéen et sénégalais, Umaro Sissoco Embalo et Macky Sall.

Les tensions entre dirigeants africains ont éclaté au grand jour, ce vendredi 28 juillet, lorsque le capitaine Ibrahim Traoré, du Burkina Faso, a décidé de « laver son linge sale en famille » lors d'une table ronde réunissant tous les partenaires présents à ce sommet. C'était la première fois que le capitaine Ibrahim Traoré se retrouvait devant une telle assemblée, lui qui dirige un pays suspendu de la Cédéao et de l'Union africaine depuis janvier 2022.



Le président de la transition au Burkina Faso s'est adressé frontalement à la vingtaine de chefs d'État et de gouvernement réunis autour de Vladimir Poutine : « Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Les questions que nos générations se posent sont les suivantes : il s'agit de comprendre comment, avec tant de richesses sur notre sol, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. Et comment se fait-il que nos chefs d'État traversent le monde à mendier ? Il faut que nous, chefs d'État africains, arrêtions de nous comporter en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. »



Des propos que le président sénégalais n'a pas laissé passer. Macky Sall a répondu au capitaine Traoré, dès le début de son intervention : « Pour répondre à notre jeune frère, notre cadet : les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier. Nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. Nous travaillons pour un partenariat d'égale dignité entre les peuples. C'est le même discours qu'on tient à Dakar, ici à Saint-Pétersbourg, ou à Washington. Et ce combat transcende les générations. »



Le capitaine Traoré apparaît en treillis à la droite de Vladimir Poutine sur la photo officielle. Une photo que les présidents du Sénégal, du Congo et de la Guinée-Bissau ont donc préféré boycotter.