Sommet du futur à New York : Bill Gates reçu en audience par le Président Diomaye

En marge du sommet du futur qui déroule en ce moment à New York, le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a reçu en audience le milliardaire et patron de microsoft, Bill Gates. Cette entrevue entre les deux hommes est pour renforcer la coopération entre le Sénégal et la Fondation Gates. Cette information est rendue publique par la présidence de la République à travers son compte X.



Dans les axes de coopération figure en bonne place l'agriculture assistée par l'IA, l'assainissement et l'utilisation du numérique pour l'amélioration d'autres secteurs.